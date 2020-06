Cláudio Ramos é um pai orgulhoso. Prova disso são as fotografias da filha, Leonor, que o apresentador tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta terça-feira, 2 de junho, Cláudio Ramos brindou os fãs com uma nova imagem da adolescente, de 16 anos.

"Amor em tempos de pandemia", pode ler-se na legenda da imagem em que Leonor surge com uma máscara de proteção, devido ao surto do novo coronavírus.

Recorde-se que a adolescente é fruto do antigo casamento do apresentador com Susana Moniz.

Reprodução Instagram, DR