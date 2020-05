Prestes a ser pela primeira vez, Marcantónio Del Carlo já escolheu o nome da bebé. A escolha recaiu sobre Simone, conforme fez saber nas redes sociais esta quarta-feira, 13 de maio.

"E já temos nome para ela", escreveu na legenda da publicação em que mostra o nome da filha escrito na mão.

Recorde-se que a menina que irá nascer é fruto do casamento do ator com Iolanda Laranjeiro.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR