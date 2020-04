Não é nenhuma novidade. Rita Pereira já tinha confessado ser fã de caçadores de sonhos e que tinha alguns modelos em casa através de algumas imagens e vídeos que partilhava nas redes sociais. Mas esta quinta-feira, dia 23, o namorado da atriz enumerou os vários modelos que a atriz tem espalhados pela casa onde vivem.

São vários modelos com tamanhos e cores diferentes em praticamente todas as divisões da casa que Guillaume Lalung faz questão de mostrar com muito humor à mistura. No final do vídeo que pode ver acima, o empresário confessa que os adereços o impedem de sonhar.

Um momento divertido que não escapou a Rita Pereira que deixou um comentário ao namorado. “Mas tu és o maior sonho que eu apanhei”, respondeu.