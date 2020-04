Dois dias depois do nascimento daquele que é o primeiro rapaz para Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva, o casal já saiu do hospital em Lisboa, depois da autorização para regressarem a casa.

"A caminho de ver as irmãs", mostrou a apresentadora do Fama Show no vídeo que pode ver acima e que foi partilhado nas redes sociais, esta quarta-feira. Nas imagens, o casal toma todas as precauções para se protegerem do novo coronavírus.

Eduardo, o quarto filho do casal, nasceu na última segunda-feira, dia 20. Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Carolina Patrocínio com Gonçalo Uva. O casal é também pai de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de um.

O rosto da SIC esteve dese 11 de março, no Algarve, em isolamento social voluntário e regressou a Lisboa, pouco tempo antes, para o nascimento do bebé.

