As saudades do pai são eternas. Esta terça-feira, dia 7, Meadow Walker publicou um vídeo nunca antes visto do progenitor, Paul Walker.

"Nunca pensei partilhar isto, mas senti que era o certo a fazer. Sejam bons. Amo-vos. Fiquem em segurança", escreveu a jovem de 21 anos na legenda da publicação do Instagram.

Na gravação, Meadow surge a pregar um susto ao pai e a desejar um feliz aniversário. Os dois, que aparentam estar dentro de um iate, tinham uma forte ligação como se pode ver no vídeo acima.

Recorde-se que Paul Walker tinha apenas 40 anos quando sofreu um trágico acidente de viação a 30 de novembro de 2013. O ator e um amigo, Roger Rodas, estavam a conduzir um Porsche quando este bateu e explodiu em Santa Clarita, Califórnia.

Reprodução Instagram, DR