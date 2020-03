Reprodução Instagram, DR

A filha do rapper Eric B. faleceu esta terça-feira, dia 17 de março. Erica Supreme Barrier esteve envolvida num trágico acidente de viação no passado domingo, em Connecticut, nos Estados Unidos.

De acordo com a Page Six, no relatório do acidente estava escrito que a jovem de 28 anos seguia num Mini Cooper há 1h da manhã, sendo que o carro foi parado "na faixa central" e um camião não conseguiu parar a tempo, chocando contra a parte traseira do veículo.

Erica foi transportada para o hospital com "ferimentos graves", mas acabou por não resistir. O motorista não ficou ferido, segundo a polícia.