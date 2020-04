Este fim de semana, Soraia Chaves decidiu ir às compras a um supermercado. A atriz confessou sentir-se algo assustada por encontrar muita gente e acabou por receber alguns alertas pela forma como usou a máscara e retirou as luvas no momento em que o estado de emergência foi prolongado.

Como pode ver no vídeo acima, que a atriz partilhou nas redes sociais, Soraia Chaves surge com o rosto tapado por uma máscara – colocada ao contrário – e com luvas nas mãos. Apesar da distância estar a ser cumprida, a atriz acabou por desistir por estar muita gente nas instalações.

No carro, a atriz retira as luvas e a coloca-as de forma errada, no banco do carro, algo que chamou a atenção dos seguidores.

"Recebi muitas respostas com a advertência de que estava a fazer tudo mal. A máscara virada ao contrário, as luvas, o cabelo solto, as mãos na cara, a forma como tirei e reservei as luvas… enfim, tudo mal feito. E eu quero só dizer que não sou um bom exemplo para ninguém. Não façam o que viram, fora de casa. Obrigada", reagiu.