Jeff Kravitz

Uns dias depois de estarem de regresso à sua casa em Los Angeles após terem sido infetados com o novo coronavírus e ficarem em quarentena na Austrália, Tom Hanks e Rita Wilson, ambos com 63 anos, têm excelentes noticias. A atriz revelou que este domingo, dia 29, tinha dois motivos para comemorar, sendo essa uma data especial que "representa um tempo de grande felicidade".

"Eu estava na Broadway com o Larry David, na peça 'Fish In The Dark', antes de descobrir que tinha sido diagnosticado com cancro da mama. 29 de março também marca cinco anos da ausência do cancro após uma mastectomia bilateral", começou por dizer na legenda da publicação do Instagram.

Rita agradeceu ainda aos aos profissionais de saúde, amigos, familiares e fãs. "Estou muito grata pela minha saúde, pelos médicos, enfermeiros, amigos e familiares que me ajudaram durante este período. Vocês, amigos online, também precisam de ser agradecidos porque as vossas orações e o vosso otimismo foram sentidos profundamente", disse. "Grata pelas bênçãos que Deus mee concedeu", acrescentou.

A atriz partilhou uma série de fotografias que marcaram aquela data, incluindo uma em que a própria está sentada ao lado do seu nome gravado numa estrela no Passeio da Fama de Hollywood, no ano passado. "Uma rua que, quando era criança, ia ler todos os nomes das estrelas que admirava. Nunca acreditei que um dia o meu nome estaria numa dessas estrelas", continuou.

"Todo o dia que faço música é um presente. Muita coisa aconteceu musicalmente naquele ano.", afirmou, referindo-se ao lançamento do seu álbum, 'Halfway to Home'. "Tudo isso não seria possível sem uma boa saúde. Por favor, dedique um momento hoje para reconhecer a incrível criação que o seu corpo é e agradecer por tanto", concluiu.

Diabético, Tom Hanks ainda não está recuperado do Covid-19, mas segundo o ator, está a recuperar bem.