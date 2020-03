Instagram

Com a decisão da SIC de suspender os programas em direto, anunciada na última sexta-feira, dia 13, Cristina Ferreira tem estado a viver este período crítico que o país atravessa no conforto da sua casa na Malveira. E é de lá e através das redes sociais que todos os dias continua a fazer companhia aos telespectadores que estão habituados a ‘recebê-la’ em casa todas as manhãs.

Esta terça-feira, 17 de março, depois de três dias de isolamento, a apresentadora da SIC decidiu tentar encontrar alguma normalidade nesta nova rotina imposta pelo surto de Covid-19. “Desde sexta feira que nunca mais saí de casa. Tenho ainda comida em casa e não precisei de nada. Estamos todos, equipa, a trabalhar a partir de casa. E não imaginam o difícil que é editar programas e inserir coisas novas assim à distância. Mas estamos a fazer o nosso melhor. Confesso que estive em roupa de ginástica os dias todos. Hoje decidi, eram 7 da manhã, arranjar-me. Porque a aparente normalidade nos pode ajudar à sanidade mental. E sabemos que isto ainda pode demorar… Foto tirada pelo meu filho. Também ele a tentar voltar ao ritmo de trabalho da escola. 🤦”, escreveu Cristina na legenda da imagem que ultrapassou os 15 mil gostos em menos de uma hora.