“Ela sempre comigo, aconteça o que acontecer… Amo-te muito, meu amor. OBRIGADO 💪😍😘”. Foi esta a legenda escolhida por Ezequiel Garay, ex-jogador do Benfica atualmente a jogar no Valencia, para ilustrar uma comovente fotografia em que troca um beijo com a mulher, Tamara Gorro, através de um vidro. “Lembra-te, querido: NA SAÚDE E NA DOENÇA. Vou estar sempre ao teu lado ❤️”, respondeu a celebridade espanhola na caixa de comentários do post.

O futebolista anunciou no último domingo, 15 de março, que o seu teste ao novo coronavírus tinha sido positivo e, por isso, ia ficar em isolamento. "Fica claro que 2020 começou com azar. Dei positivo ao coronavírus. Encontro-me bem e agora só resta fazer o que as autoridades sanitárias dizem, de momento estou em quarentena", escreveu o atleta, de 33 anos, na sua conta de Instagram.

Face ao resultado do exame de Garay, os colegas do clube de futebol espanhol, que também realizaram o teste, tiveram que entrar em quarentena obrigatória devido aos riscos de propagação.

Garay é casado com Tamara Gorro desde 2012 e desta união nasceram dois filhos: Shaila, de quatro anos, e Antonio, de dois.