Instagram

Recém-chegada do Brasil, Sofia Ribeiro tem estado em isolamento e esta terça-feira, 17 de março, informou os seus seguidores nas redes sociais que se submeteu a um teste de despiste à Covid-19. A atriz explicou que recorreu a uma clínica privada de forma a ficar mais tranquila e que, se o resultado for positivo, tomará as medidas necessárias.

Instagram

Nos Instastories, Sofia contou ainda que o teste não é barato – custou 175 euros e considerou: “Não fica ao alcance de todos, eu sei, mas quem quiser e puder fica a dica”.

Recorde-se que no final da semana passada, a atriz tinha sido atacada nas redes sociais justamente por estar a mostrar momentos de lazer e descontração em Salvador da Bahia, numa altura em que Portugal já estava a mergulhar na crise pandémica que se instalou nos últimos dias. Os comentários negativos levaram mesmo Sofia Ribeiro a fazer um esclarecimento. Veja o vídeo abaixo: