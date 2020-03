Instagram

São muitos os famosos que têm usado as redes sociais para alertar para os perigos do novo coronavírus e apelado a todos que fiquem em casa sempre que possível. Sofia Ribeiro, por sua vez, tem aproveitado o facto de estar de férias em Salvador da Bahia, Brasil, para mostrar um lado mais bonito da vida, o que não tem sido bem visto pelos seus seguidores.

Num vídeo que partilhou nas Stories do Instagram, a atriz revelou que está a ser atacada e pediu empatia. “Porque é que as pessoas passam a vida a atacar-se umas às outras em vez de se apoiarem?”, questiona, antes de afirmar que, apesar da sua preocupação, tenta aproveitar melhor que o sítio onde se encontra tem para oferecer. Até porque “a vida já [lhe] mostrou que as coisas mudam do dia para a noite”. Veja o vídeo abaixo: