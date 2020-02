Desde que descobriu que tinha cancro, Sofia Ribeiro optou sempre por partilhar com os seguidores alguns pormenores desta luta. Depois de o vencer, a atriz não deixa de falar sobre o assunto para alertar para esta doença que afecta cada vez mais pessoas.

Esta terça-feira, 4 de fevereiro, marca-se o dia mundial do cancro e Sofia Ribeiro quis deixar uma mensagem emotiva e importante nas redes sociais.

Para além da fotografia que partilhou (que pode ver abaixo), onde surge super debilitada e, provavelmente, numa das piores fases da sua vida, a atriz fez questão de escrever uma forte mensagem.

"Dia 4 de Fevereiro. Provavelmente este dia não te diz nada. A mim também dizia pouco, há quatro anos atrás. Hoje é um dia que fala sobre mim e sobre tantas outras pessoas especiais espalhadas por este mundo fora, muitas que conheci nesta saga chamada cancro", começou por afirmar.

"Que hoje seja apenas mais um dia de consciencialização. Que nos sirva para lembrar o quão longe estamos do lugar certo mas que caminhamos para lá. Que sirva para te informares, desmistificar e atertar! Sem alarmismo mas atentos aos sinais. Quem me vê passar na rua hoje, e não me conhece, não sabe tudo o que trago na alma e no coração. Mas hoje posso apenas dizer que passou. Para quem que ainda não começou, que vai passar! Para quem ainda está a passar, que vai sarar. Que que vai ficar tudo bem e que te vais rodear de gente de verdade, que não precisa de muito mais do que uma boa música e um sorriso".

A atriz manteve sempre este tom, como dirigindo-se para todas as outras pessoas que se encontram ou encontraram na mesma batalha que ela, na luta contra o cancro.

"Vais perceber que a vida não pode ser morna, que a festa não pode parar e que a música tem que ser a que tu escolheres.

Afinal a banda sonora é a do teu filme. E se no final ele ganhar? Ele é que perde. Vocês venceram todos os dias que acordaram, conviveram e viveram com um cancro. Vencedores não somos só nós que estamos aqui para contar a história ❤️ Somos todos!".

Nos comentários da fotografia, que já conta com mais de 95 gostos, foram vários os colegas e amigos que quiseram deixar uma mensagem de força e orgulho.

Reprodução Instagram, DR