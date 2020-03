Numa altura em que no nosso país já se registaram mais de 60 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, levando ao encerramento de vários espaços públicos e cancelamento de eventos, Andreia Rodrigues deixou um longo texto nas redes sociais onde apela ao cumprimento das medidas de prevenção propostas pelas autoridades de saúde.

"Perante aquilo que o nosso país e o mundo estão a viver com o Covid-19, é urgente termos a humildade de aceitar o que os especialistas nos dizem e de não nos acharmos superiores aos outros e à ciência, é essencial o respeito pelos outros e por nós! A prevenção é fundamental...desvalorizar este problema, contrariar e não cumprir as recomendações é um ato criminoso perante outros! O Covid -19 não é um vírus qualquer, tem características que o tornam muito perigoso, seja pela duração que tem fora do corpo, seja pela forma como ataca o sistema respiratório e pode levar órgãos à falência! Não sabemos se ao nosso lado temos um doente autoimune, não sabemos se as pessoas com quem lidamos, diariamente, têm algum problema que nunca partilharam (porque não têm de o fazer) e fazem parte de um grupo de risco, não temos o direito de contaminar alguém, ignorar estas possibilidades, ignorar as recomendações - quando todos os dias são dados alertas - e olhando ao impacto que este vírus está a ter no mundo é de uma enorme irresponsabilidade! Os tempos atuais não são para sermos rebeldes e acharmos que isto tudo é um enorme alarmismo! Não sabemos quantas mortes vão existir, as contas fazem-se no final! Não sabemos todos os contornos, há aliás muita investigação a decorrer! Mas sabemos que covid-19 não é uma gripe!

Não estou em pânico, mas tenho receio pelos meus e acima de tudo RESPEITO os outros! A prevenção é essencial, respeitar as distâncias, o uso de material preventivo, como as máscaras quando há indicação para o fazer, lavar e desinfetar as mãos, tal como superfícies, cumprir a quarentena em isolamento, tapar a boca com o braço ou lenço de papel - que deve ser colocado imediatamente no lixo - são regras que devemos respeitar! Se centenas ficarem contaminados poderá não haver sistema de apoio para todos e as mortes vão aumentar, o sistema de saúde vai entupir! Todos temos na família pessoas com condições de saúde mais frágeis, idosos! Aprender com o que está a acontecer lá fora, pensar como sociedade, antecipar os problemas é um ato de inteligência! Sem isso o pior cenário pode acontecer! RESPEITO E HUMILDADE!", pode ler-se