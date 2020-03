DR

Ana Catarina Ribeiro e Paulo Filipa Morgado Borges, conhecidos por Wuant e Owhana, dois dos youtubers mais bem-sucedidos em Portugal, decidiram pôr um ponto final na relação de cinco anos e meio. O ex-casal deu a notícia através de um vídeo no YouTube, que tem dado que falar e gerado várias críticas nas redes sociais (saber mais aqui).

Face à polémica em torno do sucedido, Owhana decidiu comentar o assunto pela última vez.

"Esta é a última vez que eu vou falar sobre o assunto. Espero mesmo que respeitem essa decisão", começou por dizer, acrescentando: "Foi um erro publicar o vídeo. A ideia de o publicar foi de ambos".

"No que diz respeito à minha relação, eu quero deixar bem claro que nunca me faltou nada, nem a mim nem ao Paulo. Nós colaboramos sempre juntos, ele sempre me ajudou muito a mim e à minha família. Tivemos muitos bons momentos, tivemos os nossos altos e baixos. Nós sempre tivemos uma relação transparente. Sempre que um de nós se estava a sentir de uma certa forma, tivemos sempre abertura para falar um com o outro. Não quero que ponham em causa a carreira dele por um vídeo que não tem contexto suficiente", continuou.

"Sinto que agora neste capítulo novo vou aprender muito mais sobre mim mesma, vou aprender a amar-me muito mais e focar-me no meu trabalho. Eu acredito que vou sair daqui uma pessoa muito mais forte. Eu espero que compreendam e respeitem", rematou.