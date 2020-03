Reprodução Instagram, DR

Carolina Loureiro está de regresso a Lisboa depois de passar cerca de três semanas no Brasil com o namorado, Vitor Kley. Mas na despedida a atriz da SIC foi surpreendida pelo músico com um bonito ramo de flores e o momento foi partilhado nas redes sociais de ambos.

Recorde-se que a protagonista da novela Nazaré e o artista brasileiro assumiram a relação no passado mês de dezembro, depois de vários meses de rumores.