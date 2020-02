Reprodução Instagram, DR

Desde que começou a namorar com Vitor Kley que Carolina Loureiro tem o coração dividido entre Portugal e o Brasil. Com a chegada do fim d'A Máscara, o programa da SIC onde era jurada, a atriz teve a oportunidade de voar para junto do seu amor.

Desde que está por terras brasileiras a atriz tem-se mostrado cada vez mais apaixonada. Na noite deste sábado, 22 de fevereiro, foi assistir a um concerto do artista e foram vários os momentos que partilhou na sua conta de Instagram. Ora veja abaixo.

