Em Londres para uns dias de descanso com a mulher, Rodrigo Guedes de Carvalho continua a divertir os seus seguidores nas redes sociais com o seu apurado sentido de humor. Na sua última publicação no Instagram, o pivô do Jornal da Noite, da SIC, mostrou um momento em que esperava por Teresa Dimas na zona de provadores de uma loja e escreveu: “Podes ser um reputado jornalista, um elaborado escritor. Quando a tua mulher está indecisa na loja, esperas como os outros”.

Os dois jornalistas estão juntos há 24 anos e mostram-se apaixonados como no primeiro dia. Recentemente, Rodrigo Guedes de Carvalho assinalou o Dia dos Namorados nas redes sociais com uma bonita mensagem. LEIA AQUI!

