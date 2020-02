Instagram

Juntos há 24 anos, dez dos quais casados, Rodrigo Guedes de Carvalho e Teresa Dimas continuam apaixonados como no primeiro dia. Prova disso são as declarações de amor que o jornalista faz à mulher nas redes sociais.

Esta quarta-feira, 19 de fevereiro, o pivô da SIC partilhou uma nova fotografia da jornalista no Instagram, que descreveu da seguinte forma: “Quando daqui a um século ou menos já cá não estivermos (em princípio) e portanto tivermos desaparecido aos olhos comuns dos outros, simplesmente porque fomos dar as mãos para outra freguesia, alguém descobrirá esta fotografia, porque a internet será o novo Egipto arqueológico, e perceberão como me olhavas e eu te olhava a tirar-te fotografias e saberão, sem grandes dúvidas, que o que se passava era que tínhamos um amor sem grades e correntes nem portas fechadas onde quisemos sempre estar e onde nunca ninguém mais entrou”.

