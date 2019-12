Instagram

Rita Ferro Rodrigues brindou os seus fãs com uma fotografia onde surge muito divertida ao lado do marido, Rúben Vieira. “Éramos um bocado mais novos nesta fotografia, mas a verdade é que continuamos os reis da pista”, brincou a apresentadora de televisão na legenda da imagem.

Instagram

Os elogios e os desejos de felicidades ao casal inundaram a caixa de comentários do post. “Podia ter sido tirada ontem ❤️”, “Que assim continue por muitos anos” ou “Meu casal preferido”, lê-se.

Instagram

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira casaram-se em 2010 numa cerimónia simbólica no Alentejo. O momento foi testemunhado apenas pela filha da apresentadora, Leonor, e o filho do assistente de realização, Miguel. Também o filho de ambos, Eduardo, agora com nove anos, esteve presente, mas dentro da barriga da mãe, uma vez que só nasceu cerca de duas semanas depois do enlace.