Vera Kolodzig decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação especial. Esta terça-feira, 4 de fevereiro, a atriz partilhou uma encantadora fotografia em que surge com o filho, Mateus, de cinco anos. Uma imagem que, de imediato, conquistou milhares de 'gostos' e vários elogios. "Especial", "Linda foto" e "Lindos" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Recorde-se que o menino é fruto da anterior relação de Vera Kolodzig com Diogo Amaral. Atualmente, a atriz mantém um relacionamento com o empresário, Rúben Maio. Já o ator da SIC terminou recentemente o namoro com Jessica Athayde, com quem tem um filho, Oliver, de oito meses.

Reprodução Instagram, DR