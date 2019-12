1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Com 2019 a chegar ao fim, Vera Kolodzig decidiu fazer uma balanço do ano que passou com várias imagens e um longo texto nas redes sociais.

Entre as várias fotografias, é possível ver a atriz com o filho, Mateus, com várias amigas e ainda com o namorado, Rúben Maio.

Mantendo uma relação discreta há vários meses com o empresário português, Vera decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma imagem rara em que surge ao lado do companheiro.

"Para além das viagens este ano ainda me trouxe outras coisas boas: a minha primeira casa, com a vista e pôr-do-sol com que sempre sonhei - uns tons de rosa e anil que me invadem a sala todos os fins-de-tarde -, uma personagem que me deu muito gozo - ah Samira sua malvada! - numa novela que me trouxe amigos para a vida, e mais importante que tudo isto, um reencontro perfeito com o Rúben Maio, a descoberta de um Amor que acredito que só neste momento das nossas vidas estávamos preparados para dar e receber. A maior aprendizagem deste ano foi que de facto os nossos pensamentos têm muito poder: consegui tudo aquilo que projectei para mim! Obrigada 2019, estou pronta para o novo ano de braços abertos e coração cheio", pode ler-se na legenda da publicação.

Recorde-se que a última relação conhecida da atriz foi com Diogo Amaral, com quem tem um filho, Mateus, de cinco anos.