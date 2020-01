Depois de Dolores Aveiro ter partilhado uma fotografia ao lado de Georgina Rodríguez, foi a vez de Cristiano Ronaldo assinalar o aniversário da namorada com uma imagem especial. Nas redes sociais, o jogador internacional surge com todos os filhos e com Georgina.

"Parabéns, meu amor! Desejo-te um bom dia! És uma grande mulher e uma excelente mãe para os nossos filhos. Amo-te muito querida!", escreveu Cristiano Ronaldo no seu Instagram. Na fotografia, Mateo surge ao colo de Alana, enquanto Alana e Eva ao colo do pai, mesmo ao lado de Cristiano Júnior. Balões, um bolo de aniversário e dezenas de flores figuram na imagem.

Georgina Rodríguez celebra 26 anos Recorde aqui, como ambos se conheceram numa loja da Gucci onde Georgina trabalhava.

Reprodução Instagram, DR