Instagram

Mariana Patrocínio decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais algo muito pessoal: o seu filho mais velho, Mateus, de seis anos, foi diagnosticado com uma doença crónica, tem de fazer medicação contínua e já foi operado várias vezes a um joelho.

“O meu filho Mateus foi diagnosticado com Artrite Idiopática Juvenil. A AIJ é uma doença autoimune, crónica, que ataca as articulações, o joelho no caso dele. Uma equipa de reumatologistas, pediatras, fisiatras e ortopedistas, têm feito tudo para controlar o problema”, começa por explicar a advogada no Instagram.

“Ele faz vida normal, mas tem algumas limitações no exercício físico. Semanalmente faz uma injeção de Metotrexato e análises ao sangue bimensais. Os últimos meses não têm sido fáceis para nós, mas o Mateus é muito forte, otimista e nunca se queixou. Esta foi a 3 cirurgia ao joelho, esteve sempre bem-disposto: fala e cativa com toda a gente com quem se cruza 💙”, concluiu a irmã mais velha de Carolina Patrocínio.

Mariana Patrocínio e o marido, Alexandre Esteves de Oliveira, têm mais dois filhos: Pureza, de cinco anos, e Mariana, que completa um ano no próximo dia 11 de abril.