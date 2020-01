Estiveram juntos sete anos, mas separam-se quando o ator se apaixonou por Angelina Jolie. Esta segunda-feira, dia 20, foi o dia pelo qual a imprensa e os fãs tanto esperavam: Brad Pitt e Jennifer Aniston reuniram-se nos SAG Awards, em Los Angeles. E, como o esperado, o momento tornou-se viral nas redes sociais. Veja as imagens abaixo.

A última vez que estiveram juntos, em público, foi há 16 anos. Brad Pitt e Jennifer Aniston separaram-se em 2005, após quatro anos de casamento, um divórcio que chocou Hollywood, particularmente quando envolveu o nome de Angelina Jolie. Esta segunda-feira, Brad e Jennifer venceram dois prémios (ele por Era Uma Vez em Hollywood, ela por The Morning Show).

Nos bastidores, os atores cruzaram-se e deram um abraço. Na despedida, Aniston tocou o ex-marido no peito que agarrou a sua mão. Mas há mais. Depois de Brad Pitt vencer o prémio de melhor ator secundário, o ator parou para ver o discurso da ex-mulher no monitor. Veja acima. "O reencontro destes dois é demasiado para uma segunda-feira" e "este é o milagre de 2020" são algumas das reações dos fãs no Twitter. O ator já a tinha feito rir nos Golden Globes como pode ver no vídeo abaixo, mas nunca se encontraram cara a cara na cerimónia.

Recorde-se que, em 2005, Brad Pitt assumiu o romance com Angelina Jolie (com quem contracenou em Mr.& Ms. Smith) , enquanto era casado com Jennifer Aniston. O ator acabou por se divorciar de Jolie, após 12 anos de relacionamento.