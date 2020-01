Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral usou as redes sociais para denunciar as agressões sofridas pelo seu cão, este sábado, 18 de janeiro. Conforme revelou na sua página de Instagram, Lobo sofreu uma fratura após ter sido pontapeado.

"O Lobo chegou ao hospital da SOS Animal com uma pata partida, foi pontapeado por um humano sem escrúpulos. Esta é a primeira radiografia, acho que não é difícil de encontrar a fratura. Consegues ver? O que é que se passa com as pessoas?", questionou, incrédulo.

Na radiografia, mostrada pelo ator na sua conta de Instagram, é possível perceber a fratura sofrida pelo animal.

Reprodução Instagram, DR