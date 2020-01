Reprodução Instagram, DR

Desde que foi pai Diogo Amaral tem partilhado com os seguidores todos os pormenores do crescimento do filho, Oliver.

Esta quarta-feira, 15 de janeiro, o ator partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que está a deixar os fãs completamente apaixonados. "Das melhores conversas que tive nos últimos tempos", escreveu o ator da SIC na legenda.

Oliver surge ao colo do pai, Diogo Amaral, enquanto balbucia alguns sons como se estivesse a manter uma conversa. Ora verifique no vídeo abaixo.

Os fãs ficaram maravilahdos com o momento e rapidamente comentaram: "Que guião magnífico", "Opá. Não aguento. Que delícia", "Excesso de ternura", "Que amor!", são algumas das mensagens.