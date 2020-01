Instagram

“2 anos de muito companheirismo, cumplicidade e AMOR! Não me canso de correr atrás de ti mulher mais linda e encantadora do universo! Amo-te minha Rainha 👑 🥰 Parabéns para nós 🍾❤️”, escreveu Yannick Djaló no Instagram, onde partilhou com os seus seguidores uma fotomontagem de momentos vividos ao lado da blogger angolana Daisy Gonçalves.

O desportista não ficou sem resposta, já que a namorada deixou o seguinte comentário: “Momozaaaao!!!! We made it! Parabéns para nós... tão fácil lembrar nosso aniversário, né? 😂😂😂😂😂 Te amo campeão. E não é para correr atrás de mim não (quer dizer... eu gosto 😂😂😂), é para voar ao meu lado 😉 we fly baby, we fly ❤️❤️❤️🍾🥂 Te amo campeão 💪🏽”.

Recorde-se que o futebolista já foi casado com atriz Luciana Abreu, entre 2010 e 2013, e desta união nasceram Lyonce e Lyannii. O ex-casal tem travado uma longa batalha judicial para chegar a acordo no que toca à guarda das meninas e ao pagamento da pensão de alimentos. Recentemente, o Tribunal de Cascais deu razão à artista, que reclamava 162 mil euros em atraso.