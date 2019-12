Amoor e Valentine completaram este domingo, 22 de dezembro, dois anos e Daniel Souza não perdeu a oportunidade de lhes deixar uma mensagem nas redes sociais, apesar de estar separado de Luciana Abreu e do processo de divórcio ainda estar a correr.

“Parabéns, meus pequenos anjos. Dois anos de grandes emoções. Para sempre juntos”, escreveu o guia turístico num pequeno vídeo divulgado no seu Instagram.

Após a separação, as meninas ficaram aos cuidados da mãe, a quem o tribunal já entregou a guarda oficialmente. Luciana Abreu também é mãe e Lyonce e Lyannii, nascidas da anterior relação com o futebolista Yannick Djaló, com quem esteve casada entre 2010 e 2013.

