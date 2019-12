Bárbara Corby está grávida pela primeira vez. A influencer de beleza e lifestyle já tinha revelado imagens do 'chá de revelação' do bebé, mas deixou a grande novidade para o fim ao desvendar finalmente se vai ser mãe de um menino ou menina num vídeo para o Youtube.

Entre amigos e familiares e, ao lado do marido, David Douglas, Bárbara Corby escolheu o seu visual de acordo com a ocasião: uma camisola azul clara e uma saia cor-de-rosa. Juntos rebentaram um balão que deu a origem a vários balões mais pequenos da cor azul. O menino é o primeiro filho do casal que escolheu anunciar a gravidez com uma paisagem da Jordânia e a ecografia do bebé, ora veja aqui.

