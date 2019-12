Casaram há cinco meses e preparam-se agora para uma das fases mais importantes das suas vidas. Bárbara Corby e David Douglas vão ser pais pela primeira vez. A novidade foi avançada nas redes sociais pela influencer de beleza e lifestyle com uma fotografia especial ao lado do namorado de longa data.

"Despedimo-nos de mais uma aventura a começar a maior das nossas vidas! Em breve seremos três", revelou Bárbara Corby no Instagram ao posar com o namorado com a paisagem de fundo da Jordânia. Na imagem, Corby segura numa ecografia do seu primeiro filho.

