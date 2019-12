Fez esta quarta-feira, 25 de dezembro, 6 anos que Vanessa Martins e Marco Costa se viram pela primeira vez.

A blogger quis marcar a data nas redes sociais e escreveu uma mensagem bastante emotiva. Nesta mensagem, que partilhou na sua conta de Instagram, em conjunto com a fotografia que pode ver abaixo, Vanessa escreveu: "Faz hoje 6 anos como mandava a tradição do meu grupo de amigas, íamos sempre sair a noite depois da noite de Natal. Deixávamos a família de sangue e festejamos com o nosso grupo de amigas, principalmente as emigrantes que nesta época estavam cá todas. Há 6 anos numa discoteca em Lisboa cruzei me com o Marco e trocamos uma palavras banais.... o nosso futuro começava ali e nenhum de nós imaginaria que iríamos casar e fazer planos para sempre".

«Vanessa Martins revela problemas de infertilidade: "Fizemos a nossa primeira inseminação, mas não pegou"»

De seguida a criadora da revista Frederica ainda sublinhou que o relacionamento não é perfeito e é também isso que o torna tão especial: "O meu relacionamento não é perfeito. O meu relacionamento é mais parecido ao vosso do que vocês podem imaginar. Eu e o Marco somos pessoas totalmente diferentes mas o nosso amor um pelo outro é igual. E isso sempre foi o mais importante. O nossos erros tornaram nos mais fortes. Os nossos problemas uniram nos mais. Foram 6 anos construtivos e se continuarmos a crescer desta forma maravilhosa... então que venham mais 60 anos ao teu lado".

Recorde que no ano passado o casal passou uma fase bastante complicada e chegaram mesmo a separar-se, reatando-se depois, saiba aqui o porquê.

Vanessa Martins terminou o seu post de forma engraçada: "Porque uma coisa eu te prometo, vou-te continuar a chatear todos os dias das nossas vidas ❤️".

Reprodução Instagram, DR