No dia de Natal, Inês Herédia partilhou o seu postal que tornou marcou aquela que foi a sua quadra natalícia mais especial. É o primeiro Natal dos gémeos que estão prestes a completar um ano.

Na imagem abaixo surge também a mulher, Gabriela Sobral, que sempre adoptou um postura mais reservada. A produtora raramente surge ao lado de Inês Herédia em imagens publicadas nas redes sociais. O postal de Natal com Luís e Tomás receberam muitos elogios.

Recorde-se que Tomás e Luís são fruto do relacionamento de Inês Herédia e Gabriela Sobral. As duas trocaram alianças em fevereiro do ano passado e, dez meses depois, deram as boas-vindas aos dois primeiros filhos.

Reprodução Instagram, DR