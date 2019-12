Há muito tempo que namora com César Peixoto, de quem tem uma filha, mas isso não significa que não haja espaço para romantismo. Diana Chaves esteve no programa Wifi da RFM e respondeu a algumas perguntas pessoais de Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

» Diana Chaves: "Conheci o César num carro em frente a um semáforo"

Depois de confessar que apenas compra presentes de Natal para os filhos, a atriz revelou que ainda mantém um gesto de amor desde o início da relação com o treinador de futebol. "Escrevo cartas de amor e mensagens. Até porque às vezes não consigo falar com ele. Escrevo às vezes quando ele viaja e eu, à socapa, depois dele se ir deitar, escrevo uma cartinha de amor e meto misturada com o pijama... não pode ser muito escondida se não ele não a vê, tem de ser num sítio estratégico na mala da viagem", contou a atriz de Golpe de Sorte.»

Recorde aqui, como foi o pedido de casamento de César Peixoto a Diana Chaves.

Reprodução Instagram, DR