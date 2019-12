Reprodução Instagram, DR

Inês Patrocínio foi mãe pela segunda vez recentemente, ora recorde o momento. E, desde então, tem partilhado com os seguidores esta nova aventura, onde nem tudo tem sido cor-de-rosa.

Esta terça-feira, 10 de dezembro, quase um mês depois do nascimento do filho, a advogada partilhou um momento ternurento entre os dois irmãos. Depois de ter anunciado nas redes sociais que não a tinham deixado dormir e à filha mais velha, Alice, a irmã de Carolina Patrocínio mostrou um vídeo onde a filha surge a dar um beijinho na cara do irmão recém-nascido, Pedro. Veja no vídeo abaixo o momento.

Recorde que Inês Patrocínio e o marido, Pedro Rocha Melo casaram em 2016 e têm dois filhos fruto desta relação: Alice e Pedro.