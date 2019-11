Nasceu o bebé de Inês Patrocínio. A irmã, Mariana Patrocínio, partilhou uma imagem nas redes sociais (ver abaixo) da advogada com o filho recém-nascido esta segunda -feira, dia 11.

"Oitavo bebé da família: Bem-vindo Pedro à melhor família do mundo", escreveu Mariana Patrocínio no Instagram revelando assim o nome do sobrinho. Na imagem, Inês Patrocínio surge rodeada das irmãs e da mãe. A advogada revelou em abril deste ano ter sofrido um aborto espontâneo antes desta gestação, no fim da festa de aniversário da filha.

Um mês depois do primeiro aniversário de Alice, Inês Patrocínio voltou a engravidar. Na altura sentou-se na cadeira do médico com o coração aos saltos. Havia 50% da gravidez não avançar.

»» Inês Patrocínio revela: “Às oito semanas de gravidez, na festa de um ano da Alice, perdi o bebé”

Agora, a advogada é mãe de um menino numa família formada em grande parte por mulheres. Inês Patrocínio casou em 2016 com Pedro Rocha e Melo depois de um longo namoro. Numa entrevista, Inês confessou que o marido ia ser padre.

Reprodução Instagram, DR