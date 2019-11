Instagram

“Não sei o que escrever. Beijos minha tia. Obrigado. #nestaconversaquemtinharazaoeraeu

#esperoquehajainstagramlaemcima #argentinasantos #ofado”, escreveu o músico Diogo Clemente no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge a conversar com a fadista Argentina Santos.

Instagram

A artista morreu esta segunda-feira, 18 de novembro, aos 95 anos. Argentina Santos, que popularizou fados como A Minha Pronúncia, Chico da Mouraria e Chafariz d'el Rei, encontrava-se atualmente a residir na Casa do Artista, em Lisboa. A sua carreira confunde-se com a história da casa de fados A Parreirinha de Alfama - que geriu entre 1950 e o início deste século - por onde passaram grandes nomes como Celeste Rodrigues, Lina Maria Alves, Lucília do Carmo, António Mourão e Maria da Fé, entre muitos outros.