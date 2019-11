Tudo começou quando José Mourinho saiu à rua sem aliança. A imprensa britânica registou uma fotografia que levantou teorias de que, após muita especulação, o treinador de futebol estaria mesmo separado de Matilde Faria, após 30 anos de casamento.

José Mourinho, ainda sem treinar uma nova equipa, continua a viver em Londres com a mulher e os filhos, Matilde e José Mário Mourinho. As notícias da separação adensaram de tal forma que o representante do treinador veio avançar que "está tudo bem". "Levantou-se muito cedo e esqueceu-se de a colocar, tal como o relógio", revela a FLASH.

Recorde-se que o The Sun, em dezembro do ano passado, avançou que José Mourinho tinha uma amiga especial.

Pascal Le Segretain