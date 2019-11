Os últimos dias da família Patrocínio têm sido repletos de amor. Tudo graças ao novo bebé da família: Pedro. Inês Patrocínio foi mãe há dois dias, recorde aqui, e não há quem resista.

Desta vez foi a irmã, Carolina Patrocínio, quem partilhou a primeira foto da Alice com o irmão, nas suas redes sociais. Na legenda da fotografia escreveu: "Sou completamente louca pelos meus sobrinhos. O novo bebé da família chama-se Pedro e conheceu hoje a irmã mais velha... ❤️". Na fotografia, Alice surge a pegar ao colo o irmão recém-nascido. Ora veja na fotografia abaixo.

No entanto, na manhã desta quarta-feira, 13 de novembro, Inês Patrocínio partilhou também um vídeo na sua conta de Instagram onde Alice interage com o irmão. A filha da advogada mantém uma postura curiosa e amorosa, enquanto descobre o irmão, verifique no vídeo abaixo.

Recorde que Inês Patrocínio casou em 2016 com Pedro Rocha e Melo de quem tem dois filhos: Alice e Pedro.

Reprodução Instagram, DR