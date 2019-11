Tiago Teotónio Pereira e Filipa Areosa conheceram-se nos bastidores da novela Mar Salgado e contracenaram em Amor Maior, duas produções SIC. Quatro anos depois, a agência dos atores confirmou a separação ao site do Fama Show.

Depois do ator (agora na TVI) ter revelado, três meses depois do fim do namoro, que "estava muito bem sozinho", Filipa Areosa falou agora sobro ator na rubrica da RFM, Cara Podre.

"Qual foi a coisa mais estapafúrdia ou ousada que fizeste para sacares um 'date'?, perguntaram os locutores.. A atriz respondeu: "Olha, na altura, com o Tiago, coitadinho... obriguei-o a vir ao teatro comigo... foi na fase em que o queria sacar", revelou numa conversa comentada no Passadeira Vermelha (ver acima).

Na mesma entrevista, a atriz foi mais longe. "Nunca voltei para um ex. Nem tenciono fazê-lo. Por alguma coisa são exs", disse.

Reprodução Instagram, DR