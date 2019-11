Mafalta Matos foi submetida ao teste de pressão do Cala-te Boca na MegaHits. "Se pudesses retirar alguém do elenco da tua temporada dos Morangos com Açúcar, quem seria?" foi a questão colocada por Mafalda Castro à atriz.

Isaac Alfaite foi a sua resposta, depois de assegurar que nunca o tinha confessado em público. O ator e Mafalda Matos protagonizaram a quarta temporada de Morangos com Açúcar, em 2006-2007, e faziam de par romântico.

"Nós nunca nos demos bem. Nada", respondeu Mafalda Matos.“Falarias ao Isaac se o visses na rua?”, quis saber Maria Correia. “Se nos virmos acho que, se calhar, há um olá”, contou.

Reprodução Instagram, DR