Vanessa Martins foi a mais recente convidada do programa Cala-te Boca, da Mega Hits, e não se coibiu de responder às perguntas difíceis colocadas por Maria Seixas Correia, Mafalda Castro e Conguito.

Quando lhe perguntaram quem foi a atriz com não gostou de trabalhar quando participou na série juvenil Morangos com Açúcar, há 12 anos, a blogger respondeu: “Não curtia da Marisa Perez. Não nos dávamos. [Ela] irritava-me. Nunca nos demos. Mas tranquilo, não a odeio. Se calhar, no elenco todo era aquela com quem eu menos simpatizava e não dialogava (…) Um beijinho para ela que eu sei que ela estava a ver-me [risos]. De todos era com quem eu tinha menos afinidade e não criei qualquer tipo de relação”.

Tal como Vanessa Martins, também Marisa Perez se afastou da representação. Após a participação na série de sucesso e numa novela, dedicou-se ao curso de Ciências da Comunicação e trabalha na área das relações-públicas e turismo.

