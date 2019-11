Reprodução Instagram, DR

Kim Kardashian partilhou várias fotografias de família durante o Halloween, fantasiados de Flinstones, mas uma delas chamou mais a atenção. Razão: photoshop, algo que já vem a ser recorrente em algumas imagens da empresária.

Na fotografia, a 'socialite' segura o filho mais novo, Psalm, ao colo, enquanto os filhos mais velhos, North e Saint, sorriam para a câmera. Kanye West estava ao lado da mulher, disfarçado com um fato roxo, representando o dinossauro Dino. Até aqui tudo bem, mas os fãs reparam foi num pormenor em Chicago: não tinha praticamente dedos dos pés e tinha um objeto estranho na mão.

Mão "estranha" de Kim Kardashian é o último falhanço do uso excessivo de photoshop

A explicação: "Esta foto de família foi um desafio, porque Chicago estava com tanto medo do Dino! Tentámos explicar e mostrar-lhe que era apenas o pai, mas ela ainda não entendeu o conceito!", escreveu Kim no Instagram e noTwitter. E acrescentou: "Portanto, um bem-haja para o fotógrafo por tê-la colocado na imagem e realizado os nossos sonhos de família Flinstone.”

Porém, os fãs não reagiram muito bem ao trabalho da profissional: “Editaram-na no Snapchat?” e “Kim, da próxima vez contrata-me. Eu faço com o meu telemóvel mesmo, consigo deixar melhor e cobro bem menos!", foram alguns dos comentários dos internautas.