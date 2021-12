Carolina Patrocínio embarcou numa aventura bem animada na passada quinta-feira, 16 de dezembro. Poucos dias antes do Natal a apresentadora da SIC decidiu fazer uma viagem até ao Brasil, só com as filhas.

Nas redes sociais, Carolina vai mostrando algumas imagens dos dias de descanso, mas este domingo, dia 19 de dezembro, a apresentadora decidiu reunir alguns dos melhores momentos da viagem, inclusive uma mensagem do marido, Gonçalo Uva.

"Um beijo grande na boca para a minha rainha! E um para as minhas três princesas", pode ler-se numa carta do companheiro de Carolina.

Espreite as imagens em baixo.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4