Foi no passado fim de semana que, em reportagem e em lazer, Carolina Patrocínio levou os quatro filhos à antestreia VIP do filme de animação Sing 2, no centro comercial Colombo, em Lisboa.

Num evento que reuniu vários famosos que levaram os seus filhos (espreite acima), uma das imagens saltou à vista.

Enquanto a apresentadora entrevista a locutora Vera Fernandes, Carolina, a filha mais nova de Carolina Patrocínio, não larga a perna da mãe.

Espreite o momento ternurento na fotografia abaixo.

