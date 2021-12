Rogério Samora estava em coma há quase cinco meses depois de uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor Amor em Julho. A morte do ator foi anunciada esta quarta-feira, dia 15, e vários famosos têm reagido à perda de Rogério Samora nas redes sociais.

Cristina Ferreira: "Os meus sentidos pêsames à família, amigos e colegas de tantos anos"

Rui Unas: "Adeus, meu bom Rogério. Havia sempre a esperança que não fosses embora já. Foste o meu padrinho' na minha estreia no cinema em 2003 nos 'Imortais'. Foste tão amigo, quase 'paternal', na forma como me ajudaste em tudo porque eu tremia em cada cena. Desde daí, o carinho e a alegria foi uma constante sempre que estávamos juntos. Felizmente, a última imagem que tenho tua foi a sorrires para mim. Abraço forte, meu amigo, onde que estejas, que estejas em paz. A tua saudável loucura e talento ficarão na nossa memória para sempre".

»» Rogério Samora: A partida prematura do galã das novelas antes do prometido, mas nunca cumprido, adeus à carreira de ator

Carolina Loureiro: "Não tenho palavras. Obrigado por tudo 'pai'. Serás eterno no meu coração."

Sofia Alves: "Mais um dia muito triste para todos. Descansa em paz! Partiu mais um grande ator"

Jorge Corrula: "Adeus Roger. Descansa em Paz."

Rita Ferro Rodrigues: "'Morreu um grande actor. Na minha percepção da vida e das condições em que vale a pena existir, desejo -lhe uma viagem pacífica e feliz para o outro lado do mistério' como dizia a querida Leonor Xavier. Um abraço forte aos amigos e familiares do Rogério."

Diogo Infante: "Os nossos caminhos cruzaram-se pouco e nunca fomos próximos mas lamento profundamente que o Rogério tenha partido tão prematuramente. O meio artístico fica mais pobre. Um forte abraço de coragem à família e amigos"

Fernando Rocha: "Meu bom amigo, deixas a arte da representação mais pobre, obrigado por tudo que fizeste pela arte. Descansa em paz meu bom amigo"

João Baião: "Querido Rogério, fica aqui guardada no coração a minha habitual mensagem de Natal. Um aplauso para o nosso querido Rogério"

Patrícia Tavares: "Meu querido padrinho Descansa em paz"

Miguel Costa: "Um espírito inquieto, que procurava sempre fazer melhor. Como se não fosse já um dos melhores. Que muitas vezes só precisava de um abraço, ou que o ouvissem. Uma pinta do caraças. Aprendi muito contigo, Rogério. Obrigado. Descansa em paz."

Luís Aleluia: "que ano terrível para todos nós. Sentidos pêsames à família e um forte abraço aos amigos e colegas."

Rita Loureiro recordou à SIC Notícias o “caráter forte e intenso, muitas vezes incompreendido” do ator e amigo, sublinhando a entrega de “alma e coração” à sua arte.

Teresa Guilherme: "Querido Rogério, descansa em paz!

Para ti um enorme aplauso!"

Bárbara Guimarães: "Para sempre no nosso"

Sofia Cerveira: "Querido Rogério... há mais de 20 anos que nos conhecemos. Sempre tão educado e cavalheiro. Lembro-me como se fosse hoje. Quando soube que tinhas partido, "regressei" imediatamente à Malásia e às gravações da novela Poderosas. Que viagem incrível!! Recordo com muito carinho as gargalhadas que demos e o teu sentido de humor especial! Com muita pena, deixas-nos cedo demais. Que Deus ilumine o teu caminho e te envolva no seu infinito amor. Descansa em paz, querido amigo. Os mais sentidos pêsames à família do Rogério"

Afonso Pimentel: "Porque devemos dizê-lo em vida! Publicamente e em privado. Quando respeitamos e gostamos. Sempre! Até já, Samora."

Fernanda Serrano: "Partir assim, depois de uma vida cheia e com tanto para partilhar ainda, é triste! As poucas oportunidades de trabalho que nos surgiram, permitiram que usufruísse do teu humor tão teu e único! Obrigada pelo teu legado enquanto actor de referência que sempre foste, para tantos de nós!"

Lourenço Ortigão: "Um aplauso de todos nós para ti Rogério, de pé"

Liliana Campos: "Rogério Querido, descansa em Paz.

Ficam as memórias das partilhas que fizemos, do carinho com que me tratavas ( e não , não eras carinhoso assim para todos, eu sei ), das gargalhadas que demos , por causa desse teu humor verdadeiramente sarcástico e corrosivo.Ultimamente, estávamos juntos , aqui na família SIC , e por isso cruzávamo-nos muito mais vezes e tínhamos mais tempo para falar de uma das paixões que nos unia - as viagens.

Já tenho Saudades dessa tua loucura boa, que eu não conseguia acompanhar, mas que me fazia muito bem"

Maria João Bastos: "Meu querido, vais fazer muita falta.✨

Partilho este dia… foi há pouco tempo, durante a rodagem de um filme que ainda não estreou…

Partilho este dia porque me lembro de cada minuto das nossas conversas, risos, confidências, partilhas e de estar “em cena” contigo e estar completamente deslumbrada com o teu imenso talento que tanto me inspirava! E que grande cena fizeste!! Este filme vai estrear e o teu público vai poder ver-te no teu talento, e na tua paixão pela vida e pela arte. Porque a tua arte é imortal, porque tu és imortal na tua arte.

Gosto muito de ti querido amigo!"

Fátima Lopes: "Até sempre, Rogério. Muita força para a família e amigos"

José Mata: "Um gajo que não deixava ninguém indiferente. Fossem quais fossem as razões. Feliz por te ter conhecido e por ter tido o privilégio de trabalhar contigo. Descansa em paz"

Melânia Gomes: "Meu querido Rogério..."