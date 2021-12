RODRIGO ANTUNES

O primeiro-ministro já reagiu à morte do ator Rogério Samora. Através da sua página no twitter, António Costa fala numa "triste notícia" e recorda uma interpretação especial do ator.

"Recebo a triste notícia de que nos deixou Rogério Samora, um dos mais destacados atores portugueses. Entre outras que ficam na história do cinema português, recordo a sua interpretação em “O Delfim”, de Fernando Lopes. Deixo as mais sentidas condolências à sua família e amigos", pode ler-se no tweet.

Rogério Samora, de 62 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela Amor Amor, no dia 20 de julho.

Depois de quase cinco meses em coma, no início deste semana foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra para ser observado devido a uma febre alta persistente por causa de uma infeção e estava, desde então, com prognóstico reservado.

Acabou por não conseguir resistir e morreu esta quarta-feira, dia 15 de dezembro.

Saiba mais

- Morreu Rogério Samora: o ator de teatro e cinema que a televisão tornou familiar

- Atriz Rita Loureiro recorda entrega “com alma e coração” de Rogério Samora à arte

- António-Pedro Vasconcelos recorda Rogério Samora como "um grande ator e um grande amigo"

- Rogério Samora estreou-se como ator na Casa da Comédia

- Morreu Rogério Samora