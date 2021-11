Instagram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez anunciaram a gravidez há cerca de duas semanas e já começaram as apostas sobre quais os nomes escolhidos pelo casal para os filhos, que serão gémeos.

De acordo com o site de apostas Sports Betting Time, alguns parecem "óbvios", outros têm "traços familiares" e alguns são mais "excêntricos". Maria, José, Cristiano III, Jorge e Ricardo foram os nomes que mais apostas sofreram.

No entanto, Dolores [nome da mãe do jogador português] também está em cima da mesa, assim como Seven ou Sofia.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho, de 11 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de quatro anos, e Alana Martina, também de quatro anos.