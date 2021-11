Reprodução Instagram, DR

Sónia Tavares foi júri no inesquecível programa da SIC, A Máscara. Um programa que, segundo a estação avança, está prestes a regressar.

Para marcar esta novidade, o canal destacou um momento especial do programa nas redes sociais, que pode ver no vídeo abaixo, e realçou uma característica bem especial da artista: "Temos especialmente saudades de ouvir a gargalhada da nossa Sónia Tavares".

Quem não concordou foi um internauta que rapidamente lhe fez uma crítica: "Podiam substituir a Sónia Tavares, 'voz de garrafão', pela Carolina Deslandes".

Sem 'papas na língua', Sónia não hesitou em responder e garantiu: "Lamento. Prometo voltar ainda mais irritante".

Nos restantes comentários os seguidores mostraram-se bem entusiasmados pelo regresso do programa e de todos os membros do júri, em particular, a vocalista dos The Gift.