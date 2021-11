Reproduçao Instagram, DR

David Carreira está de parabéns. O artista completa dez anos de carreira. Uma data que vai assinalar com espetáculos no Coliseu de Lisboa e no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

A família tem um papel importante na sua carreira e o cantor decidiu, desta forma, dirigir umas bonitas palavras à mãe, Fernanda Antunes.

>> FERNANDA ANTUNES FICA COMOVIDA COM BOLSEIRO DA ASSOCIAÇÃO SARA CARREIRA: "ÉS MUITO PARECIDO COM A SARINHA"

“Em muita coisa sou parecido com a minha mãe, tenho a força da minha mãe, a resistência. A minha mãe é uma lutadora, sempre foi e continua a ser“, afirmou David Carreira, em declarações ao Jornal das 8, da TVI.

Já sobre o pai, Tony Carreira, o jovem destacou o companheirismo. “O meu pai é o meu melhor amigo. Temos uma relação brutal“, declarou.